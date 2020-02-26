الجبيل 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستطلق الهيئة الملكية بالجبيل يوم الاثنين المقبل مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020) وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن ابراهيم السعدان في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية .ويهدف مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020) والذي يستمر لمدة ثلاث أيام الى رفع مستوى المعرفة لدى فرق الاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الحرائق والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في المنطقة لإدارة الاستجابة للطوارئ والتعامل مع الحرائق.وستناقش جلسات المؤتمر العديد من المحاور والتي تتمثل في الاستجابة للطوارئ وتأثيرها على الأعمال ، والتخطيط للطوارئ والتأهب لها، و مرونة الأعمال واستردادها، والمواد الخطرة، والدروس المستفادة من الكوارث، والحوادث العالمية- التحديات والفرص، والتكنلوجيا والإبتكار في إدارة المخاطر، والمدونات والمعايير والسياسات في السلامة والحرائق ، وأفضل الممارسات في الاستجابة لحالات الطوارئ، والكفاءة في خدمة إطفاء الحرائق، والتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها ، واختبار وفحص أنظمة الحريق، بالإضافة إلى ورش العمل التي ستتحدث عن التأهب والاستعداد للطوارئ ، وإدارة الطوارئ والأزمات بالإضافة إلى استمرارية الأعمال وتخطيط عملية الاسترداد.// انتهى //15:57ت م0194