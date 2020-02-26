الجبيل الصناعية 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسانطلقت بمدينة الجبيل الصناعية الحملة التوعوية "لا ترمها "2 التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات البيئية بمركز المعرفة والإبداع، وتستمر لمدة 6 أيام.وتهدف الحملة التوعوية إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع من خلال الحد من الرمي العشوائي للنفايات وإعادة تدويرها وتثقيف المجتمع والمحافظة على البيئة و إيصال الرسائل التوعوية بشكل مباشر .من جانبه قال مدير إدارة الخدمات البيئية المهندس نايف عبدالله آل شهاب إن حملة "لا ترمها 2" هي استكمال للحملة السابقة في العام الماضي إذ نستهدف من خلال هذه الحملة 2750 طالبا وطالبة بالإضافة إلى رياض الأطفال .وأضاف "الحملة مكونة من أربعة اقسام ركن المسرح والسينما ، والتلوين ، والتوعوي . وحديقة الطفل بمجمع غاليريا مول ولنستهدف الساكنين في مدينة الجبيل الصناعية" .وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو تثقيف ابنائنا الطلاب على كيفية المحافظة على إعادة التدوير وكيفية الاستفادة من المواد القابلة للتغيير والحد من الرمي العشوائي .وتأتي هذه الحملة تحقيقا لتطلعت الهيئة الملكية بالجبيل, التي تسعى للتميز في أداء واستدامة البيئية وتحقيق جودة الحياة المنبثقة من أهداف رؤية المملكة 2030 إلى جانب تعزيز ثقافة المسؤولية الفردية والمجتمعية.// انتهى //16:01ت م0195