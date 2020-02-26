الظهران 02 رجب1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأعلنت أرامكو السعودية اليوم عن حصد إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع على الفئة الذهبية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لعام 2019م في قطاع التصنيع، وذلك في دورتها الحالية التي تم الإعلان عن الفائزين بها اليوم في أبو ظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.وقد تسلّم الجائزة عن أرامكو السعودية، نائب الرئيس للتكرير وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي المهندس سليمان البرقان، ومدير إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع، المهندس محمد الغامدي.وأوضحت أرامكو السعودية أن هذا التتويج بهذه الجائزة يمثل نجاحًا للشركة في غرس ثقافة التميّز والجودة بوصفها إحدى قيمها الأساس، وتأكيدًا للمستويات العالية من الكفاءة لموظفي الشركة.بدوره أبان المهندس سليمان البرقان أن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز يمثّل خطوةً أخرى في مسيرة أرامكو السعودية نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة والمتكاملة عالميًا في مجال الطاقة والكيمائيات، ما ينعكس على الأداء التشغيلي لكافة مرافق الشركة.وأوضح أن إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع، حققت إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سجل الشركة، ويؤكد فاعلية نظمها في تحقيق أعلى مستويات الأداء والتميّز، وإطلاق قدرات أبناء الوطن الذين يقودون هذه المسيرة بتفانٍ وكفاءةٍ عاليةٍ تؤكد جدارتهم بحصد مثل هذه الجوائز على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.من جانه أشار المهندس الغامدي إلى أن مستقبل الشركات أصبح يعتمد على مدى قدرتها على تفعيل مجال الابتكار وتطبيق برامج التميز التشغيلي بفاعلية تُمكّنَهَا من تحسين كفاءتها وزيادة موثوقيتها للبقاء والمنافسة على جميع الأصعدة، مضيفًا أن الجائزة تُعد دليلًا على إمكانات منسوبي المعمل وقدراتهم على تحقيق التميّز المستمر والسعي للأفضل في جميع المجالات.ونوه بأن إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع تسعى إلى تحقيق الريادة في التميز بكافة مجالات السلامة والتشغيل بحلول عام 2025م وما بعده، كما أنها تعمل على استدامة الموثوقية في توفير منتجات عالية الجودة من الوقود ولقيم البتروكيميائيات، والاستفادة من تطوير المواهب، واستمرار التميّز التشغيلي لتلبية احتياجات وتوقعات عملائها.الجدير بالذكر أن إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع استطاعت تحقيق أعلى درجة في مؤشر التميّز التشغيلي لأرامكو السعودية في العام 2017م، ومنذ ذلك الحين حافظت إدارة المعمل على مركزها الأول في مؤشر التميّز التشغيلي إلى وقتنا الحالي.كما تمكّن جائزة الشيخ خليفة للتميّز الأفراد والشركات في دول الخليج من تحسين أدائهم وقدرتهم على التنافس وتحقيق مكانة عالمية لمجتمع الأعمال، كما تعمل على توفير كل الدعم اللازم لمجتمع الأعمال الخليجي في سعيه لتحقيق التميًز في الأعمال، من خلال الترويج لأفضل الممارسات الابتكارية العالمية في منهجيات التميز وتيسير تنفيذها كخارطة طريق تهدف إلى التحسين المستمر.//انتهى//16:06ت م0197