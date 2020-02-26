الباحة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية علي بن محمد السكيت، يرافقه مديرو عموم الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق، الذين يزورون المنطقة حالياً.ورحب سموه بالجميع، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، متطلعاً سموه أن يحقق الاجتماع السنوي لمديري العموم للشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق، مع المسؤولين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، الذي تستضيفه إمارة الباحة الأهداف المرجوة منه.من جانبه رفع السكيت، ومديرو العموم، شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بدعم سموه لخطة تطوير عمل إمارات المناطق، والوصول به إلى المستوى المنشود من قبل حكومتنا الرشيدة، وإيجاد التكامل بين ديوان وزارة الداخلية وإمارات المناطق في أوجه العمل كافة.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //16:06ت م0198