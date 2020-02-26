مسقط 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسالتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تطويرها، وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة.// انتهى //16:47ت م0213