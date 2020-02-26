سياسي / الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
مسقط 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تطويرها، وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة.
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16:47ت م
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