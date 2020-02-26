جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة , اليوم , بالتعاون مع تعليم جدة , برنامج "فإنّك بأعيننا" الذي يهدف إلى تنمية المهارات الإدراكية وغرس القيّم الإيجابية لطالبات معهد النُوّر الكفيفات، وذلك بمقر المكتبة.وشهد البرنامج الذي شارك فيه ما يزيد عن 25 طفلة من ذوات الإعاقة البصرية، فقرات متنوعة , مزجت بين التثقيفية والترفيهية , فقرة الكتاب الملموس , وفقرة العلوم , حيث ساهمن الكفيفات في تشكيل أعضاء جسم الإنسان والتعرف على أشكال الكائنات الحية.وشمل البرنامج معرضاً للكتب الصوتية, وقصص للأطفال بطريقة برايل لتعزيز القيم، إلى جانب مسابقة البحث عن الكلمات والتعرف على الأشكال الهندسية ورسمها على الرمال، ما يساعد في تنمية المهارات الحسية والإدراكية لذوي الإعاقة البصرية وينمي قدراتهن في الاعتماد على الذات.يذكر أن مكتبة الملك فهد العامة بجدة التابعة للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز , إلى جانب تخصيصها مكتبة للمكفوفين، ومكتبة للأطفال تهتم بالقراءة في محيط يجمع بين المتعة والمعرفة , بالإضافة إلى إقامة الأنشطة والبرامج المتجددة والمدروسة بعناية من قبل المتخصصين.// انتهى //16:48ت م0214