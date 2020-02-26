القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو6ر3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 8ر674 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 96ر0 % ليبلغ مستوى 66ر13200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 18ر0 % مسجلاً 97ر1325 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 65ر0 % ليغلق التعاملات عند مستوى 24ر1223 نقطة.// انتهى //16:49ت م0215