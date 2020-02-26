عدن 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسقال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن حكومته ستعمل مع الجميع من أجل تحقيق تطلعات السلام في بلاده.وأشاد خلال لقائه، اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، بالمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها ولا تزال تبذلها مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن.وأكد "هادي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرصه ومتابعته من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته السويد بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، لافتاً النظر إلى أن "الانقلابيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم بذلك إلا حين ما يشعرون بحاجتهم إلى مناورات لتحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للأعداد لمعركة جديدة".// انتهى //17:16ت م0220