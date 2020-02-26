لندن 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسقررت السلطات البريطانية اليوم إجراء فحوصات طبية على مئات المصابين بمرض الإنفلونزا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وأضح المدير الطبي الفخري في هيئة الصحة العامة بإنجلترا، بروفسير بوول كسفورد، إن الخطوة تأتي في إطار رفع درجة اليقظة بعد انتشار الفيروس في بلدان كثيرة خارج مركز الأراضي الصينية.وحددت الهيئة 100 عيادة صحة عامة وثماني مستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد لتقوم بإجراء الفحوصات وتوفر بيانات دقيقة تساعد في معرفة درجة انتشار الفيروس.ويأتي هذا بعد المخاوف من انتشار المرض في القارة الأوروبية بعد ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا إلى أكثر من 300 حالة بينها 11 حالة وفاة، فيما أعلنت النمسا وكرواتيا وسويسرا حالات إصابات ذات صلة بانتشار المرض في إيطاليا.// انتهى //17:18ت م0221