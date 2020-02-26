القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسعلّقت شركة مصر للطيران اليوم، رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس "كورونا".ولفت العديد من المواقع الإخبارية المصرية الإلكترونية اليوم الانتباه إلى أن الشركة المصرية كانت قد قررت الأسبوع الماضي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، بدءا من يوم غدٍ الخميس 27 فبراير الجاري.وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.// انتهى //17:25ت م0222