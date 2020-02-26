سكاكا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأقرت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف ( تراحم ) تأمين بطاقات شرائية " سنابل الخير" لتوزيعها على الأسر المستفيدةجاء ذلك خلال اجتماعا عقدته اللجنة برئاسة رئيس اللجنة حمود بن مشعل السهيان، إذ دعت المحسنين والموسرين ورجال الأعمال لمد يد العون والمساعدة لدعم الفئات التي ترعاها .وأكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في تدريب النزلاء بسجون المنطقة وتفعيل دور اللجان العاملة باللجنة .وفي ختام الاجتماع صادق الأعضاء على التقرير المالي للجنة.// انتهى //17:33ت م0224