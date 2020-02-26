الدمام 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساستعرض مجلس الضمان الصحي التعاوني استراتيجيته 2020 - 2024 وما تتضمنه من خطط وبرامج ومشروعات والتي تهدف إلى تهيئة قطاع التأمين الصحي الخاص لمواكبة تطوير صناعة سوق التأمين الصحي.جاء ذلك خلال لقاءً مفتوح مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية اليوم بمقر غرفة الشرقية.وبيّن المجلس أن استراتيجيته تتضمن خطة إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التأمين الصحي (uniplat)، وخطة مشروع تطبيق الزامية معايير الترميز الطبي للخدمات الصحية والتصنيف للمنشآت لبناء خارطة طريق لـ (VBHC).وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي أن المجلس يعكف حالياً على تنظيم العديد من اللقاءات (Roadshow) مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق تهيئة قطاع التأمين الصحي الخاص لمواكبة تطوير صناعة سوق التأمين الصحي، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بما يحقق رسالة المجلس بتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق العدالة والشفافية والجودة والكفاءة.وأعرب الغامدي عن شكره لغرفة الشرقية على تفاعلهم واستضافتهم مثل هذه اللقاءات التي تحقق الأهداف المشتركة ومنها تمكين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين من خلال تنظيمات و سياسات متطورة إضافة إلى تحسين الاستدامة و الابتكار في القطاع، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية و الحماية الكاملتين، وتحفيز قطاع التأمين الصحي نحو التحول الرقمي في جميع تعاملاته التأمينية إلى جانب تعزيز الحوكمة وزيادة السعة الاستيعابية.وثمن الدور البناء الذي يقوم به مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحجم التعاون الكبير في الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة.// انتهى //17:35ت م0225