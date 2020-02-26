جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستنظم الجمعية العلمية السعودية للسكري الأحد المقبل ، مؤتمر الشرق الأسط الـ 20 للسكري والسمنة ، الذي سيعقد في فندق بارك حياة بجدة ، ويستمر أربعة أيام ، خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020 ، برعاية جامعة الملك عبدالعزيز.وأوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر الدكتور سعود السفري , أنه سيعقد على هامش المؤتمر ورش عمل تناقش جوانب متعددة من بينها أمراض الغدة الدرقية ، وأمراض ارتفاع كوليسترول الدم ، إلى جانب مناقشة الطرق المختلفة في علاج مرض السمنة.وأشار الدكتور السفري إلى أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة أحدث الأوراق العلمية والأبحاث السريرية التي تفوق 35 ورقة بحث علمي خلال ( 11 ) جلسة علمية متخصصة ، يقدمها متحدثون عالميون ومحليون , لافتًا إلى أنه تم تخصيص مؤتمر مصاحب في نفس التوقيت مخصص للتمريض، وأخصائيي التغذية، ومثقفي السكر يعقد على مدى يومين.//انتهى//18:33ت م0241