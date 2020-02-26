اقتصادي / سمو وكيل محافظة جدة يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم ، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة ، وذلك بفندق هيلتون جدة.
واطّلع سموه في المعرض على آخر مستجدات قطاع السفر والسياحة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ورفع مستوى السياحة السعودية.
وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض ، رئيسة مجموعة "فور إم " لتنظيم المعارض والمؤتمرات مايا حلفاوي ، عن شكرها لسمو الأمير سعود بن جلوي على افتتاحه المعرض ، مؤكدة السعي نحو تجديد الأهداف والأفكار لهذه التظاهرة السنوية التي تستقطب الآلاف من الزوار والاطلاع على مستجدات قطاع السفر والسياحة.
وفي ختام الحفل ، كرم سمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة ، الجهات الراعية والداعمة للمعرض ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
يذكر أن المعرض بنسخته العاشرة شهد مشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض من ٣٠ دولة ، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق والمنتجعات ، وشركات الطيران ، ومجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر ، فيما يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.
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18:35ت م
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