جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم ، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة ، وذلك بفندق هيلتون جدة.واطّلع سموه في المعرض على آخر مستجدات قطاع السفر والسياحة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ورفع مستوى السياحة السعودية.وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض ، رئيسة مجموعة "فور إم " لتنظيم المعارض والمؤتمرات مايا حلفاوي ، عن شكرها لسمو الأمير سعود بن جلوي على افتتاحه المعرض ، مؤكدة السعي نحو تجديد الأهداف والأفكار لهذه التظاهرة السنوية التي تستقطب الآلاف من الزوار والاطلاع على مستجدات قطاع السفر والسياحة.وفي ختام الحفل ، كرم سمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة ، الجهات الراعية والداعمة للمعرض ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.يذكر أن المعرض بنسخته العاشرة شهد مشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض من ٣٠ دولة ، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق والمنتجعات ، وشركات الطيران ، ومجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر ، فيما يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.// انتهى //18:35ت م0242