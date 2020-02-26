الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسوقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع أحد المعاهد الأهلية بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين لتأهيل وتدريب وتوظيف المشمولين بالرعاية في دور الأيتام من الجنسين ومستفيدي ومستفيدات مكاتب الضمان الاجتماعي .وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي أن الاتفاقية تنص على إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة والدورات التطويرية والدبلومات المنتهية بالتوظيف في جميع المجالات، وتدريب المستهدفين والمستهدفات من الأيتام ومستفيدي الضمان على العديد من المهارات والفنون والمعارف التي يتطلبها سوق العمل لتحقيق مخرجات ذات جودة عالية، والوصول إلى الأهداف المشتركة بين الجهتين.وأكد الدكتور السيالي أن هذه الشراكات تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية وبقية القطاعات الأهلية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020// انتهى //18:38ت م0243