الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم , مقر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بمدينة الرياض ، والتقى محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.وجرى خلال الزيارة إطلاع سموه على التقدم في مبادرة تطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية MIT REAP في منطقة حائل والمنفذة عن طريق إمارة منطقة حائل و"منشآت" بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال في المنطقة.فيما اطلع سموه خلال الزيارة على مركز دعم المنشآت الذي يُعد أحد أكبر مراكز دعم المنشآت في العالم ومجمع ريادة الأعمال ومركز ذكاء، كما قام سموه بجولة على مركز دعم المنشآت، واطلع خلالها على البرامج التي يقدمها المركز لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت، وبرنامج دعم الأعمال الذي تقدمه "منشآت" أو أحد شركائها.كما اطلع سموه على برنامج الإرشاد الهادف ومجمع ريادة الأعمال، وشملت الزيارة مركز ذكاء لتمكين المنشآت ورأس المال البشري بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.واختتم سموه زيارته باجتماع مع محافظ "منشآت" ونائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي بن إبراهيم الحسيني لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير مبادرات المناطق والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:08ت م0253