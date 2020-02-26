عمّان 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث ، أعمال اجتماع تشاوري لمجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية.حضر الاجتماع بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الأممي، مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات، وأعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.ويركز النقاش الذي يستمر يومين، حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن.// انتهى //19:09ت م0254