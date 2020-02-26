جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساستضافت الكلية التقنية بجدة اليوم ، الاجتماع الثاني لوكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني ، ووكلاء جامعات الملك عبد العزيز ، وجامعة أم القرى ، وجامعة الطائف ، وجامعة جدة للشؤون التعليمية ، وعمداء وعميدات الكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة.واستعرض نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب , في بداية الاجتماع النتائج الملموسة التي تحققت من خلال هذه المنظومة , التي ستعمل على تفعيل جميع التوصيات بما يخدم الطلاب والطالبات وجودة الخدمات المقدمة لهم.إلى ذلك رأس وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية ، الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني ، الجلسة الأولى , التي مشاركة المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية بمحور شؤون الطلاب ، ووكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور الجودة ، ثم المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة بمحور تجربة جامعة جدة في استقطاب ورعاية الموهوبين.ثم بدأت الجلسة الثانية برئاسة عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الأستاذ الدكتور وصل الله بن عبد الله السواط ، مشاركة وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير , بمحور القبول الموحد ، وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية , بمحور المواءمة مع سوق العمل ، وعميد الكلية التقنية بجدة بمحور التدريب والتطوير.واختتم الاجتماع بالإعلان عن عدد من التوصيات في سبيل التكامل بين وكالات الجامعات والتدريب التقني لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة ، إلى جانب استكمال منظومة التعاون بما يحقق الأهداف والأدوار المطلوبة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:49ت م0264