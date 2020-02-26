بيروت 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، عن تسجيل ثاني حالة مُصابة بفيروس الكورونا المستجد COVID-19، وذلك بعد زيارتها إلى إيران.وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن العوارض ظهرت بتاريخ 24 فبراير 2020 وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ تاريخه ووضعها الصحي مستقر حالياً، وسيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا من قبل فريق وزارة الصحة العامة.// انتهى //19:55ت م0265