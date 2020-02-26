نواكشوط 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستسلمت موريتانيا سبع مدرعات خفيفة، مقدمة في شكل مساعدة، من الاتحاد الأوروبي للكتيبة الموريتانية العاملة بالقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل.وأفاد وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، خلال تسلم هذه المدرعات اليوم بالعاصمة نواكشوط، أن الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام التي تبذلها الدول الأعضاء في المجموعة تبقى دائمًا بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي، المتمثل في تطوير الجيوش عبر البرامج الطموحة، التي تشمل التدريب وتوفير المعدات والتجهيزات المختلفة، بهدف الرفع من القدرة العملياتية للقوة المشتركة لدول الساحل.// انتهى //19:57ت م0269