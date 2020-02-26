الباحة 02 رجب 1441هـ الموافق 26 فبراير 2020م واساستضافت إمارة منطقة الباحة اليوم، الاجتماع السنوي لمديري الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق ، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية على بن محمد السكيت ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر إمارة الباحة.وفي بداية الاجتماع رحب السياري بالمجتمعين موضحًا أن الاجتماع يمثل حلقة في سلسلة الاجتماعات التي دأبت على عقدها إمارات المناطق بإشراف مباشر من وزارة الداخلية للمساعدة في تطور العمل الإداري وتبادل الخبرات والآراء لكل ما فيه مصلحة للمواطن والمقيم تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها والله والعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.عقب ذلك ناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات ومن أهمها تفعيل لجنة كفاية الإنفاق وعقد اجتماعات تشاورية دورية لمديري المالية بإمارات المناطق والعمل على وضع آليات تتناسب مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //20:22ت م0270