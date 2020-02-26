الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسانتزعت الرباعة السعودية العنود الخليفي المركز الثاني متوجة بـ 3 ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 64 كجم من بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال للسيدات " كبار " والمقامة بمدينة دبي الإماراتية ، بمشاركة أكثر من 80 رباعا ورباعة مثلوا 14 دولة.وعبرت الخليفي عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز ، متمنية لبقية زملائها في المنتخب السعودي التوفيق في حصد الذهب باسم الوطن الغالي واعتلاء قمة دول غرب آسيا نظير الدعم الذي تلقاه الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وجهود مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي، وسعيهم لرفع العلم السعودي بجميع المحافل الخارجية .// انتهى //20:31ت م0273