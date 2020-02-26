تبوك 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك أمسية شعرية، أحياها الدكتور أحمد القيسي والدكتورة لينة عسيري، بحضور عدد من المثقفين والمثقفات والمهتمين بأدب الشعر، وذلك بمقر النادي في مدينة تبوك.وقدم الشاعران خلال الأمسية عدداً من القصائد المتنوعة، من مختلف الأغراض والمدارس الشعرية.وتأتي هذه الأمسية التي أدارها رئيس النادي بالمنطقة الدكتور نايف الجهني في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي والمنبري بالمنطقة.// انتهى //20:33ت م0274