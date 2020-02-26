الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسخسر المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم من منتخب كرواتيا بنتيجة 2 - 1 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدورة الدولية الودية بكرواتيا ، التي تمتد حتى الثالث من شهر مارس المقبل ، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 .وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب مهند براح ، في حين عادل منتخب كرواتيا النتيجة بهدف في الدقيقة 39 ، أعقب ذلك تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 66 من مجريات المباراة.ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من : نواف شيعان في حراسة المرمى ، ونايف زياد ، ومحمد سليمان ، وصالح برناوي ، ووليد عياش ، وصهيب الزيد ، وعبدالعزيز العليوة ، وخالد مجرشي ، وفواز المطيري ، وعلي عبدالرؤوف ، ومهند براح.ويلاقي الأخضر ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا السبت المقبل منتخب النمسا ، على أن يختتم مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة منتخب روسيا الثلاثاء المقبل.// انتهى //20:33ت م0275