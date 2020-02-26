القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأكدت وزارة الخارجية المصرية، التزام مصر بالمسار التفاوضي حول سد النهضة الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل السد الذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم 6 نوفمبر 2019م.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم، تعليقا على ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن، أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري المصريين سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.وقال حافظ: إن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.//انتهى//21:16ت م0288