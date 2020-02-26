واشنطن 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأكد صندوق النقد الدولي، حصوله على تمويلٍ كافٍ لإسقاط 334 مليون دولار من ديون الصومال، في تطور قال البنك: إنه يقربه من البدء في إعفاء الصومال من معظم ديونه البالغة 5.3 مليار دولار.وأوضح الصندوق في بيان صادرٍ اليوم، أن أكثر من مئة من الدول الأعضاء تعهدت بالتمويل.وكان البنك وصندوق النقد الدوليان، قد أعلنا في 14 فبراير الجاري، أنه من الممكن التوصل لقرار نهائي بشأن الإعفاء من ديون الصومال بنهاية شهر مارس القادم.// انتهى //21:16ت م0289