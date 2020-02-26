اقتصادي / صندوق النقد الدولي يؤكد توفر تمويل لإعفاء الصومال من 334 مليون دولار
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
واشنطن 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
أكد صندوق النقد الدولي، حصوله على تمويلٍ كافٍ لإسقاط 334 مليون دولار من ديون الصومال، في تطور قال البنك: إنه يقربه من البدء في إعفاء الصومال من معظم ديونه البالغة 5.3 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيان صادرٍ اليوم، أن أكثر من مئة من الدول الأعضاء تعهدت بالتمويل.
وكان البنك وصندوق النقد الدوليان، قد أعلنا في 14 فبراير الجاري، أنه من الممكن التوصل لقرار نهائي بشأن الإعفاء من ديون الصومال بنهاية شهر مارس القادم.
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21:16ت م
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