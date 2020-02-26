رياضي / اختتام مباريات الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
اختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .
وأسفرت النتائج عن تعادل القادسية والعين بهدفين لكل منهما ، والبكيرية يكسب فريق النهضة بهدفين مقابل هدف ، و خسارة نجران من الشعلة بهدف دون مقابل ، وتعادل فريقا الجيل والجبلين بهدفين لكل منهما ، وتغلب الأنصار على الكوكب بهدفين دون رد .
يذكر أن نتائج مباريات أمس للجولة 26 ، أسفرت عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف ، والباطن يكسب نظيره الثقبة بهدفين دون مقابل ، فيما خسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف ، والنجوم يفوز على الطائي بهدف دون مقابل ، وتغلب فريق أحد على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف .
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21:22ت م
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