الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .وأسفرت النتائج عن تعادل القادسية والعين بهدفين لكل منهما ، والبكيرية يكسب فريق النهضة بهدفين مقابل هدف ، و خسارة نجران من الشعلة بهدف دون مقابل ، وتعادل فريقا الجيل والجبلين بهدفين لكل منهما ، وتغلب الأنصار على الكوكب بهدفين دون رد .يذكر أن نتائج مباريات أمس للجولة 26 ، أسفرت عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف ، والباطن يكسب نظيره الثقبة بهدفين دون مقابل ، فيما خسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف ، والنجوم يفوز على الطائي بهدف دون مقابل ، وتغلب فريق أحد على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف .// انتهى //21:22ت م0290