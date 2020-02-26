الباحة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، الطفلة رسيل عبدالخالق الغامدي تلبية لرغبتها بلقاء سموه.ورحب سمو أمير المنطقة بالطفلة رسيل ووالدها، مستمعاً منها إلى أبيات شعرية وطنية.وأعرب والد الطفلة رسيل عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة لتحقيق رغبة ابنته بلقاء سموه .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //21:29ت م0293