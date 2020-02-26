رفحاء 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظم نادي الحي الترفيهي التعليمي بمدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة بمحافظة رفحاء مساء اليوم، برنامجاً تعريفياً تثقيفياً توعوياً للوقاية من فيروس (كورونا) بهدف رفع مستوى التثقيف المجتمعي بالأمراض الفيروسية المعدية، ضمن فعاليات وبرامج النادي العلمية .وتناول البرنامج التعريف بالمرض الفيروسي وأنواعه ودرجاته وأعراضه وكيفية الوقاية منه وطرق انتقال العدوى الفيروسية، وكيفية الوقاية منها بإشراف مشرف النشاط العلمي خالد بن سعدون الشمري،كما رُكّز على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات حيال الحالات المرضية.// انتهى //21:30ت م0295