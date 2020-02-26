القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسيعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دورته العادية الـ 153، يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة سلطنة عمان التي يسبقها اجتماع تحضيري للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي 2 و3 مارس المقبل.وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن مشروع جدول أعمال المجلس يتضمن ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.ويتضمن البند الأول العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.كما يتضمن البند الثاني القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي بكل جوانبه، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (152-153) فضلا عن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.ويشمل البند الثالث الشؤون العربية والأمن القومي، والتطورات في لبنان وسوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية.ويتضمن البند الرابع الشؤون السياسية الدولية، ومنها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، فيما يتضمن البند الخامس الشؤون الاجتماعية، وعلى رأسها دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.ويتعلق البند السادس بشؤون الإعلام والاتصال، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والبند السابع بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، بينما يناقش البند الثامن الشؤون الإدارية والمالية، ويشمل تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية (97).//انتهى//21:34ت م0296