عرعر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واساستعرض أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري اليوم في جلسة الأمناء الرابعة بعنوان "فرص الأمانة في ضوء اقتصاديات المدن" ضمن جلسات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" أبرز وأهم مزايا المنطقة التي تستقطب المستثمرين وتجلب العديد من الاستثمارات التي تدفع عجلة التنمية بالمنطقة وذلك .وأوضح الشمري أن منطقة الحدود الشمالية هي منطقة واعدة بمقوماتها وسكانها التي تعد ضمن أكبر المناطق الصناعية بالمملكة, مؤكداً حرص أمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال العمل على تنويع مصادر الدخل وتقديم الخدمات كافة للمستثمرين.وبين أن الأمانة استحدثت مركزا لخدمات المستثمرين يتبع وكالة الاستثمارات والأراضي بأمانة منطقة الحدود الشمالية مهمته تقديم الخدمات والاستشارات كافة ومساعدة المستثمرين في اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة، متطرقاً إلى مدينة وعد الشمال التي تعد ثالث أكبر مدينة صناعية على مستوى المملكة ودور الأمانة في تقديم الخدمات المساندة لها سواء بطرح الفرص الاستثمارية الصناعية الطبية أو الخاصة بخدمات الإيواء .// انتهى //21:54ت م0299