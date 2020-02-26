اقتصادي / رئيس الوزراء الجزائري يستقبل المبعوث الخاص لنظيره البريطاني
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
الجزائر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
التقى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريشارد ريسبي.
وأوضح بيان رسمي أنه جرى خلال اللقاء تقييم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وآفاق تطور التعاون في ضوء الإستراتيجية الجديدة لتطوير الشراكات الاقتصادية التي وضعتها المملكة المتحدة.
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