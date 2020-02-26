الجزائر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريشارد ريسبي.وأوضح بيان رسمي أنه جرى خلال اللقاء تقييم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وآفاق تطور التعاون في ضوء الإستراتيجية الجديدة لتطوير الشراكات الاقتصادية التي وضعتها المملكة المتحدة.//انتهى//22:00ت م0300