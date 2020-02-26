تبوك 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظمت قوة أمن المنشات بمنطقه تبوك ممثلة بإداره العلاقات والإعلام اليوم, محاضرة تعريفية بعنوان "نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بحضور قائد القوة بالمنطقة العميد مهندس أسامة بن زيد الزير وعدد من ضباط وأفراد ومنسوبي القوة، وذلك بجمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية في مدينة تبوك.وتناولت المحاضرة التي قدمها كل من المحاميين عبدالله بن محمد اليوسف وحسام بن مدشر الفقيري، أبرز ما ورد في نظام المخدرات والمؤثرات العقلية من وصف للأفعال المجرّمة وتحديد العقوبات الخاصه بها، كما اُستعرضت لوائح وأنظمة الإجراءات الجزائية الأخرى الذي يحدد عمليات إلقاء القبض والتفتيش وتوجيه الاتهام والاستدلال بالإضافة إلى تقديم تعريفات عن العقوبات المسلكية وكيفية تطبيق آلياتها.وفي ختام المحاضرة كرم قائد قوة أمن المنشات بالمنطقه المحاميين على إسهاماتهما الفاعلة وما قدماه من معلومات تعزز من رفع مستوى منسوبي القوة بالأنظمة والإجراءات واللوائح الخاصة بهذا الشأن.// انتهى //22:14ت م0302