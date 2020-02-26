حائل 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بحائل أمس محاضرة للدكتور خليف الحسيني بعنوان "الثوابت والمتغيرات في السياسة السعودية الخارجية" في مقر الجمعية بالمركز الثقافي بحائل.وتناول الحسيني خلال المحاضره التي أدارها مشرف اللجنة الثقافية في الجمعية الدكتور جزاع الشمري، جملة من المحاور التي تطرق فيها إلى سياسة المملكة الخارجية وعلاقاتها بالدول لاسيما المحيطة بها والدول المؤثرة على المستوى الدولي، وكذلك الأثار المترتبة على مشاركتها ضمن منظمات دولية، فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والسياسي الثقافي.// انتهى //22:14ت م0303