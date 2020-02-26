نيويورك 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسالتقى نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي مساء أمس بمكتبه بمقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب المندوب الدائم في وفد مملكة النرويج لدى الأمم المتحدة أودلينج كوفالهيم.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بوفد المملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //22:26ت م0309