نواكشوط 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسوقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية منحة بنحو 24 مليون يورو، ستخصص لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم قطاع الصحة في موريتانيا.وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والصناعة عبد العزيز ولد الداهي، وعن الاتحاد الأوروبي المفوضة الأوروبية للشركاء الدوليين إييتا إيربلين.من جهة أخرى منحت فرنسا مبلغ 9 مليون يورو لموريتانيا، ستخصص لمشروع تحسين قدرات قطاع الكهرباء.ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الاقتصاد والصناعة وعن فرنسا وزير خارجيتها جان إيف لوريان.// انتهى //22:31ت م0312