ظهران الجنوب 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسدشن مساعد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب طارق آل فرحان اليوم، المشروع الوطني الكشفي لنظافة البيئة الـ 12 تحت شعار "النظافة من الإيمان.. حماية للإنسان وتنمية للمجتمع"، الذي نظمه قسم النشاط الكشفي بالإدارة التعليمية بالشراكة مع بلدية المحافظة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة الوحدات الكشفية بمدارس المحافظة وعدد من الإدارات الحكومية.وشارك الجميع في غرس شتلات في متنزه الرحبة، ثم قام آل فرحان بالتجول في المعرض المعد بهذ المناسبة.// انتهى //22:36ت م0314