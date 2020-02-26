ينبع 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان اليوم مع فريق العمل بفرع الوزارة، مشروعات مركز ينبع النخل بمحافظة ينبع.واطلع زيدان خلال الجولة على سير أعمال مشروع الإسكان التنموي بينبع النخل ومشروع مخطط الجابرية، والتقى باستشاريين ومقاولين المشروعين لاستعراض أبرز التحديات الموجودة لتقديم الدعم اللازم.// انتهى //23:48ت م0324