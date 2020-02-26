الأمم المتحدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسطالب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، السلطات الإسرائيلية بالامتناع عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك تعقيباً على إصدار رئيس الحكومة الإسرائيلية تعليمات ببناء 3500 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية الواقعة في المنطقة إي 1.وقال ملادينوف في بيان صادر اليوم: إن التخطيط لبناء هذه الوحدات السكنية في المنطقة المثيرة للجدل المسماة "إي 1" في الضفة الغربية المحتلة أمر يبعث على القلق، داعياً السلطات الإسرائيلية للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية كهذه، من شأنها أن تزعزع الاستقرار، وتزيد من انحسار آفاق استئناف المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية.وحذر المسؤول الأممي من مغبة هذه الخطوة وآثارها، قائلاً: "إذا تم تنفيذ البناء في منطقة "إي 1" فهذا سيقطع أي تواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، وسيقوّض بذلك فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه.كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء الإعلان الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن التخطيط لبناء 5200 وحدة سكنية في مستوطنتين قرب بيت لحم وبيت صفافا جنوبي القدس الشرقية، مؤكداً أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتظل عقبة أمام تحقيق السلام.يُذكر أن منطقة "إي 1" هي منطقة واسعة تقع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس الشرقية، وتربط شمال الضفة الغربية مع جنوبها وسكانها من البدو الفلسطينيين.// انتهى //23:59ت م0325