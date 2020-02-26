واشنطن 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأدرجت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، الأمين العام لميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق أحمد الحميداوي، على لائحة الإرهاب.وقال منسق جهود مكافحة الإرهاب في الوزارة ناثان سيلز في مؤتمر صحفي اليوم: إن المنظمة تشكّل تهديداً للقوات الأميركية في العراق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على المنظمة.وتعد "كتائب حزب الله" من المنظمات الموالية لإيران، وقد اتهمتها الولايات المتحدة بالمسؤولية عن مقتل متعاقد أميركي يعمل في العراق في ديسمبر الماضي.// انتهى //00:00ت م0326