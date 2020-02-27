القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واستأهل فريق الأهلي المصري لنهائي البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة "رجال"، عقب فوزه على ضيفه الأهلي البحريني 3-2 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم بمجمع الصالات باستاد القاهرة.ويلتقي فريق الأهلي غدا الخميس في نهائي البطولة، غريمه التقليدي فريق الزمالك المصري الذي تأهل اليوم أيضا إلى نهائي البطولة بفوزه على فريق (كاظمة) الكويتي 3- صفر.//انتهى//00:03ت م0328