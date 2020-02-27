القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأدانت الخارجية المصرية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية السماح ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة.ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ -في بيان اليوم- القرار الإسرائيلي بـ "المنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن".//انتهى//00:35ت م0332