سياسي / مصر تدين القرار الإسرائيلي ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة
الخميس 1441/7/3 هـ الموافق 2020/02/27 م واس
القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس
أدانت الخارجية المصرية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية السماح ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة.
ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ -في بيان اليوم- القرار الإسرائيلي بـ "المنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن".
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