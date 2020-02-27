‫جيزان 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس‫نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي اليوم ، ملتقى "المعلم..العنصر الحاسم" الذي استهدف (2000) معلم ومعلمة ، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي والقيادات التعليمية وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.‬وأعرب الدكتور أبوهادي خلال كلمته بالملتقى عن شكره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهما الدائم لقطاع التعليم وحرصهما على توفير كافة المتطلبات لضمان جودة التعليم بالمنطقة ، مبيناً أن الرؤية الواضحة لوزارة التعليم نحو تجويد نواتج التعلم تحتم على الجميع العمل بجد وتفانٍ خدمة للأجيال التعليمية التي تمثل مستقبل الوطن.وأشاد بالدور الكبير الذي يؤديه المعلمون والمعلمات في غرس القيم وإيصال المعارف وتنمية مهارات ومواهب الطلاب والطالبات ، مقدماً شكره لأمانه منطقة جازان على تعاونهم في استضافة الملتقى ولجميع المشاركين فيه .‬وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة خلال ورقة العمل التي قدمها أهمية الاختبارات الدولية في تقديم صورة عن التعليم بالمنطقة والمملكة وفي دعم مؤشرات التعليم بالمملكة في التصنيف العالمي وتحقيق أهداف بلادنا الإستراتيجية ودور الجميع وخاصة المعلمين والمعلمات في ذلك.‬من جانبها بينت مديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" الدكتورة نهى بريك أن المعلم يعد الركيزة الأساسية في عملية التعليم والتعلم والعنصر الأهم في جميع عمليات التحسين والتطوير .‬وشهد الملتقى عدداً من أوراق العمل عن المقارنة بين التعلم الثري والتعلم الرديء ، والجدلية في التعلم لتعميق الفهم لمصطلح التعلم وموقعه ودوره في تحسين الممارسات التعليمية ، إلى جانب استعراض العديد من قصص النجاح الملهمة التي أسهمت في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات قدمها المعلمون والمعلمات.‫ عقب ذلك عقد المدير العام والقيادات التعليمية لقاءً مفتوحاً مع المعلمين والمعلمات للاستماع لجميع مقترحاتهم التطويرية وفرص التحسين بالميدان وأهم الخطوات التي تساعدهم على أداء دورهم بالشكل المطلوب.// انتهى //00:38ت م0333