سكاكا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب الجوف اليوم "ديوانية حوار" بمقر المجلس بمدينة سكاكا بعنوان "الشباب والتطوع"، بحضور أمين عام الفريق الكشفي التطوعي بإمارة المنطقة عبدالله بن مصلح المريح، ورئيسة الجمعية النسائية التطوعية " قُمرة" بالجوف بتول بنت عايد الرويلي .وركز حوار الديوانية على العمل التطوعي وكيفية المشاركة فيه سواء من خلال الجمعيات التخصصية أو من خلال الفرق التطوعية.وأوضح المريح أن العمل التطوعي ليس بالجديد فقد كان موجود في الماضي وليس بالشكل الحالي المنظم وفق آليات محددة، حيث كان أهالي الأحياء في السابق يتعاونون على كثير من الأعمال بشكل تطوعي من منطلق تعاليم الدين الحنيف ، مستشهدا ببعض القصص التي تؤكد تأصيل ثقافة العمل التطوعي من خلال مناسبات متعددة من أهمها موسم الحج التي يتوافد آلاف المتطوعين للعمل فيه.وأفادت الرويلي أن إمارة المنطقة شرعت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باستحداث وحدة دعم القطاع غير الربحي لتسهم في توحيد الجهود الخاصة بالجمعيات واللجان والفرق التطوعية، لافتة النظر إلى أن الجمعيات تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي ومساعدة المتطوعين لتنويع رغباتهم وميولهم نحو العمل التطوعي، كما أن الجمعيات تعمل أيضاً على إقامة برامج ودورات للمتطوعين ومساعدتهم في أعمال التطوع.واختتمت الديوانية بعدد من التوصيات أبرزها إيجاد جهة ترعى هذه اللجان والفرق لتكون تحت مظلتها وتوحيد الجهود، ولعل منصة " إدامة " التي انشأها سمو أمير الجوف تكون حاضنة لهذه الجمعيات وداعمة لهم .// انتهى//00:42ت م0334