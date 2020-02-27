نواكشوط 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسوقعت غرف التجارة والصناعة في دول الساحل الخمس، اتفاقية تعاون مع الأمانة الدائمة لمجلس مجموعة دول الساحل ، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة للمجموعة بنواكشوط.وتهدف الاتفاقية ، التي وقعها كلا من رئيس غرفة التجارة والصناعة بموريتانيا أحمد باب ولد اعلي والأمين الدائم لمجموعة الساحل مامان سامبو سديكو، الى دعم دول شبه المنطقة في تقديم دراسة واقعية وتشخيص دقيق لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، اضافة الى العمل على تعزيز المرونة الاقتصادية فيما بينها بما يضمن الاستغلال الأمثل لثرواتها ومواردها الطبيعة.// انتهى //02:05ت م0338