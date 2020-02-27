تونس 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسعثر الجيش التونسي اليوم، على جثة إرهابي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم التابع لمحافظة القصرين وسط غرب تونس.وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية، أن قوات الجيش عثرت أيضاً أثناء التمشيط والبحث عن المجموعة الإرهابية التي إشتبكت معها مساء الأمس على سلاح كلاشينكوف وذخيرة ومنظار.وكان الجيش التونسي قد أعلن في وقت سابق اليوم انه قضى على إرهابي، خلال عملية أمنية في مرتفعات محافظة القصرين وسط غرب البلاد.// انتهى //02:13ت م0339