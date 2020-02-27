القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسالتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، اليوم، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية.وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.//انتهى//02:42ت م0343