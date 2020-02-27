عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
الخميس 1441/7/3 هـ الموافق 2020/02/27 م واس
الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق( الشرقية ، نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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