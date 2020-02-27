نيويورك 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء امس الاربعاء، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية الهند الصديقة لدى الأمم المتحدة السفير سيد أكبر الدين.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة لترشح الهند للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للعام ٢٠٢١.حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات بوفد المملكة السكرتير أول سارة عاشور، ورئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد القاضي.// انتهى //07:16ت م0003