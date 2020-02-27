نيويورك 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة الخامسة على التوالي في معاملات متقلبة امس الأربعاء مع تفاعل المستثمرين حيال أحدث أخبار انتشار فيروس كورونا ومحاولتهم تقدير التداعيات الاقتصادية.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 122.21 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة إلى 26959.15 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 11.69 نقطة أو 0.37 بالمئة ليسجل 3116.52 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 15.16 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 8980.78 نقطة.// انتهى //07:16ت م0004